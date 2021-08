“Əfqanıstandan birbaşa təhlükə olacağı təqdirdə Rusiyanın Tacikistan və Tacikistan və Qırğızıstandakı hərbi bazaları hərəkətə keçəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Müdafiə naziri Sergey Şoyqu belə açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, Rusiya Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı çərçivəsində müttəfiqlərini müdafiə edəcək. Nazir Tacikistan və Qırğızıstandakı rus bazalarının kifayət qədər güclü olduğunu ifadə edib.

