Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərindəki məşhur otellərin birində gizli kamera tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oteldə kameranın olduğunu təsadüfən turist görüb. Səudiyyə Ərəbistanından olan turistin iddiasına görə, kamera otağın elə yerinə yerləşdirilib ki, onunla hər yeri müşahidə etmək olar. Turist kameranın görüntüsünü də paylaşıb. Bununla bağlı artıq sosial mediada kampaniya başladılıb. Turistlər oteli boykot etməyə çağırıb.

