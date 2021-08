Ermənistanın Gümrü şəhərində güclü partlayış olub.

Metbuat.az “Armenpress”ə istinadən xəbər verir ki, partlayış şəhərdəki evlərdən birində baş verib.



Nəticədə yeni ailə quran gənc cütlük həlak olub. İlkin məlumata görə, partlayışda ölən kişi hərbçidir.



Ərazidə hüquq-mühafizə orqanları araşdırma aparır.

