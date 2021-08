Dünyanın ən böyük sinəsinə malik modeli: "Yatanda onların üzərində üzürəm" - FOTO

İnstaqram-ın asimmetrik modeli Nicki Valentina Rose İngiltərənin ən böyük silikon qadını hesab olunur.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, model böyük sinəsi üçün bir milyondan çox, digər plastik əməliyyatlar üçün isə yarım milyondan çox pul xərcləyib. Dediyinə görə, plastik əməliyyata aludə deyil, amma hələ də qabırğalarını çıxarmağı və kalçasını böyütməyi düşünür.

Nicki Valentina Rose sinəsinə bir milyondan çox pul xərcləyib, daha sonra üç dəfə rinoplastika və 15 dəfə dodaq böyütmə əməliyyatı edib. Müsahibələrin birində model "yatanda onların üzərində üzürəm" - deyərək sinəsini işarə edib.

İngiltərənin ən böyük silikon modeli olan Nicki Valentina Rose həkimlərin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq belinə daha incə bir görünüş vermək üçün qabırğalarını da çıxarmaq istəyir.

