Pakistanın Pəncab əyalətində 10 nəfərin ölümünə səbəb olan yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, sərnişin avtobusu ilə yük maşını toqquşduqdan sonra avtobusda yanğın başlayıb. Nəticədə 10 nəfər həyatını itirib, 7 nəfər yaralanıb. Məlumata görə, yaralıların vəziyyəti də ağırdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.