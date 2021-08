İtaliyada Roma Papasına göndərilən məktubdan 3 ədəd 9 millimetr ölçüdə tapança gülləsi çıxıb.

Metbuata.az xəbər verir ki, Röytersin məlumatında zərfin Fransadan gəldiyi qeyd edilib. Bundan başqa məktubun kənarında çox çətinliklə oxuna bilən bir cümlə var.

Hazırda məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır.

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.