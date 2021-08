Qəzəbli kütlə məşhur kanala hücum etdi - VİDEO

İngiltərənin paytaxtı Londonda korornavirusa qarşı peyvəndə etiraz edən nümayişçilər BBC-nin binasına hücum ediblər.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, nümayişçilər uşaqların peyvəndlənməsinə və peyvənd pasportlarının tələb edilməsinə etiraz ediblər. BBC televiziyasının Londondakı qərargahında etiraz edən iştirakçılarla polis arasında qarşıdurma yaranıb. Aksiya bir neçə saat sonra dayandırılıb.

Qeyd edək ki, kanalın jurnalistləri ölümlə hədələndiyindən kanalda güclü təhlükəsizlik sistemi yaradılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.