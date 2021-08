Bu qadın marketdəki bütün əşyaları YALAYIR: "Qorunuram" - FOTOLAR

Hazırda sosial mediada etdikləri ilə bütün dünyanı təəccübləndirməyi bacaran çox sayda istifadəçilər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə istifadəçilərdən biri də peyvənd əleyhinə paylaşımları ilə tanınan və marketdə qarşısına çıxan bütün əşyaları yaladığı videosu ilə fenomen olan Jodie Meschuk adlı qadındır.

Jodie bloqçu və yazardır. Adətən peyvənd əleyhinə yazılar paylaşır və bunun autizmə səbəb olduğuna inanır.

Bu dəfə isə Jodie marketdə maskasız gəzdiyi və gördüyü hər şeyi yaladığı bir video paylaşıb:

"Mən bu üsulla qorunuram. Mikroblara məruz qalmaq insanda astma və allergiyaya qarşı müdafiə yaradır".

Bloqçunun bu hərəkəti digər sosial media istifadəçiləri tərəfindən tənqidlərə məruz qalıb.

