Dövlət İmtahan Mərkəzi iyulun 27-28-də keçirilən I və IV qrup üzrə qəbul imtahanlarının nəticələri açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı abituriyentlərə SMS bildiriş göndərilir.

