Türkiyəyə yağan güclü yağışlar ciddi fəsadlar törədib.

Metbuat.az Türkiyə KİV istinadən xəbər verir ki, xüsusilə də Bartın, Sinop, Karabükdə sel meydana gəlib. Bir çox evlər sulara qərq olub, iş yerlərinə ziyan dəyib.

Əhaliyə daha diqqətli olmaqları ilə bağlı xəbərdarlıq edilib.

Sinopun Ayancık bölgəsində selin evi yıxması isə belə görüntülənib:

