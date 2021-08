Nazir müavininin qızı evdən qaçdı - Dağıstanla sərhəddə saxlanıldı

22 yaşlı Həlimət Taramova Çeçenistanın paytaxtı Qroznı şəhərindən qaçarkən Dağıstanla sərhəddə saxlanılıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, gənc qız cinsi oriyentasiyasına görə təzyiqlərə məruz qalıb. O, bundan əvvəl bir dəfə də lesbiyan sevgilisi ilə görüşmək üçün Dağıstana qaçıb. Ancaq atasının təzyiqi ilə Mahaçqala şəhərində saxlanılıb və məcburi geri qaytarılıb. Bundan sonra atası ehtimal edib ki, qızını bu vəziyyətə onun içindəki “cinlər” salıb. Qızını xilas etmək istəyən ata, şəhərdəki klinikaların birində onu dəyənəklə döydürərək cinləri çıxarmaq istəyib. Bir müddət ev dustaqlığında yaşayan Həlimət bu gün evdən qaçsa da, yenidən saxlanılıb və Qroznıya qaytarılıb.

Qeyd edək ki, Həlimət Taramova Çeçenistanın kommunal təsərrüfat nazirinin müavini Əyyub Taramovun qızıdır.

