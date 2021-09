Ərdoğandan QƏRBƏ SƏRT MESAJ: Artıq dilənçi deyilik - Azərbaycanda sözümüzü SİHA-larla dedik

“Artıq SİHA-larımız var. Artıq Akıncılarımız var. Hamısından var. Artıq dilənçi deyilik. Əksinə indi bizdən istəyirlər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, hələ Baş nazir seçiləndə pilotsuz uçuş aparatları üçün ABŞ-a müraciət edib. Lakin rədd cavabı alıb:

“İndi hamı bizdən SİHA istəyir. Azərbaycanda sözümüzü SİHA-larla dedik. Liviyada SİHA-larımızla var idik. Çünki bunların hamısı bizdə var. Öz iradəmizi ortaya qoymağa başlayanda bənzəri görülməmiş embarqo ilə qarşılaşdıq”.

Ərdoğan bildirib ki, maneələrə baxmayaraq Türkiyə doğru bildiyi yoldan dönməyəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

