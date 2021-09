DÇ-2022: Azərbaycan millisi Portuqaliya ilə qarşılaşacaq

Futbol üzrə Azərbaycan millisi 2022-ci il dünya çempionatının seçmə mərhələsində bu gün növbəti oyununu keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Canni De Byazinin başçılıq etdiyi kollektiv A qrupundakı 5-ci matçında Portuqaliya yığmasını qəbul edəcək. Bakı Olimpiya Stadionunda oynanılacaq qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq.

A qrupu

20:00. Azərbaycan - Portuqaliya

Hakimlər: Marko Quida, Filippo Meli, Alessandro Kostanzo, Fabio Mareska (İtaliya)

VAR hakimləri: Marko Di Bello, Çiro Karbone (İtaliya)

Bakı Olimpiya Stadionu.

Xal durumu: Serbiya - 10, Portuqaliya - 10, Lüksemburq - 6, İrlandiya - 1, Azərbaycan - 1.

