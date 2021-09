Şimali Koreya ballistik raketi sınaqdan keçirib.

Metbuat.a xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın rəsmi mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, sınaqlar bir neçə saat əvvəl baş tutub. Raketin hansı əraziyə düşdüyü və mərminin xüsusiyyətləri barədə məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, bu Şimali Koreyanın son bir həftə ərzində ikinci raket testidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.