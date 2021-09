Böyük Britaniya Kraliçası 2-ci Elizabet Şimali Koreyanın müstəqilliyinin 73-cü ildönümü münasibətilə Kim Çen Ina məktub ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrik məktubunun detalları barədə məlumat verilmir. Şimali Koreya hökuməti də kraliçadan təbrik məktubu aldıqlarını təsdiq edib. Bukinqem sarayından isə bildirilib ki, təbrik məktubunun göndərilməsi standart prosedurdur.

