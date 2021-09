Şimali Koreya iki gün əvvəl həyata keçirdiyi roket testinin görüntülərini yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə raketin qatarla gətirildiyi və nəzərdə tutulan əraziyə çatandan sonra qatardan havaya buraxıldığını əksini tapır. Məlumata görə, raket 500 kilometr məsafəyə uçub.

Test ABŞ və Yaponiynın sərt etirazına səbəb olub.

