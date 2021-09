Rusiya Afrikanı ələ keçirir: 9 ölkədə... - İDDİA

Rusiyanın muzdlulardan ibarət “Wagner” qrupu Afrikada 9 ölkəyə yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mətbuatı yazıb. İddialara görə, “Wagner” yaxın günlərdə Mali hökuməti ilə təhlükəsizlik sazişi imzalayacaq. Bildirilir ki, muzdlular yerli hərbçilərə təlim keçir, liderlərin təhlükəsizliyini təmin edir və enerji mənbələrinin mühafizəsini təşkil edir.

Mali ilə yanaşı Liviya, Sudan, Mozambik və digər ölkələrdə muzdlu silahlıların fəaliyyəti genişlənir. Bunların qarşılığında muzdlulara bir sıra imtiyazlar verilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.