Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Rusiyaya səfəri başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun olduğu təyyarə Soçiyə enib. Məlumata görə, Ərdoğanı Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Hakan Fidan, Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin sədri Fahrettin Altun və Prezident sözçüsü İbrahim Kalın müşayət edirlər.

Qeyd edək ki, Putin və Ərdoğan arasındakı görüş zamanı Suriya, Liviya və Əfqanıstandakı vəziyyət, həmçinin beynəlxalq problemlər müzakirə ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.