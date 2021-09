SOÇİ GÖRÜŞÜ: Ərdoğan və Putin razılığa gəlib - Qarabağdakı vəziyyət...

Rusiya prezidenti Vladimir Putin və türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında Soçidə baş tutan görüşün bəzi detalları məlum olub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, liderlərin Suriyanın İdlib bölgəsində mövcud tatus-kvonun qorunması ilə bağlı razılığa gəldiyi bildirilib. Görüşdə iştirak etdiyi iddia edilən yüksək rütbəli türk rəsmisi yerli mediaya bildirib ki, ötən ilin mart ayında imzalanan atəşkəsə əməl ediləcək.

Məlumata görə, görüş zamanı Suriyadan əlavə, Liviya və Qarabağdakı vəziyyət həmçinin S-400 müdafiə sistemlərinin ikinci partiyasının tədarükünü müzakirə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.