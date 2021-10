Kim Çen In barədə ŞOK İDDİA: Sui- qəsd qrupu, narkotik şəbəkəsi... - Hər şey üzə çıxdı

Şimali Koreyanın yüksək rütbəli keçmiş agenti, ölkə lideri Kim Çen Inın yaxınlığında xidmət edən Kim Kuk-Sonq diqqətçəkən iddialar səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o BBC-yə açıqlamasından bildirib ki, Kim Çen In müxalifləri zərərsizləşdirmək üçün xüsusi sui-qəsd qrupu yaradıb. Onun iddiasına görə, sui-qəsdçilər Kim Çen Inı tənqid edənləri hədəfə alır. Bundan əlavə, Kim Çen In ölkə fonduna dəstək məqsədilə qanunsuz narkotik şəbəkəsi qrup.

Kim Kuk Sonq 30 il ölkə liderinin yanında xidmət etdiyini bildirib. O, xilas olmaq üçün 2014-cü ildə Cənubi Koreyaya qaçıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.