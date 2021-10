Şimali Koreya BƏYAN ETDİ: Sualtı qayıqdan atmışıq

Şimali Koreya ötən gün həyata keçirilən ballistik raket sınaqları ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, mərmilərdən biri sualtı qayıqdan atılıb. Bildirilir ki, raket sınağı 8.24 Yonkim gəmisindən atılıb. Şimali Koreyanın rəsmi agentliyinin məlumatına görə, sınaqdan keçirilən ballistik raketlər yeni növ mərmilərdir. Mərmilər idarə oluna bilir.

Qeyd edək ki, ötən gün Şimali Koreya iki mərminin sınağını keçirib. Sınaqdan sonra Yaponiya ordusuna xoşagəlməz hallara qarşı “hazır ol” əmri verilib.

