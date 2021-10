“Qardaşlarımız işğalın ardından öz torpaqlarına qovuşdu” - Ərdoğan

“Azərbaycanlı qardaşlarımız 30 ilə yaxın müddət davam edən işğalın ardından öz torpaqlarına qovuşdu”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranması günü münasibətilə ölkə əhalisinə videomüraciətində deyib.

O qeyd edib ki, Türkiyə terrorla mübarizədən ictimai təhlükəsizliyə, investisiyalardan tutmuş sərhədlərdən kənarda həyata keçirilən əməliyyatlara qədər heç bir zəifliyin yaranmasına imkan vermədi.

"Bu müddət ərzində qiyamçılarla qarşı-qarşıya qalan liviyalı qardaşlarımıza, Qarabağdakı işğala qarşı mübarizə aparan Azərbaycan türklərinə verdiyimiz güclü dəstək hər iki ölkənin taleyini dəyişdi”, -deyə Ərdoğan bildirib.

