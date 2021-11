Şimali Koreya liderindən İNANILMAZ ƏMR: Kəşfiyyat Kim Çen Inı dinləyib

Şimali Koreya lideri Kim Çen In ölkədə öz fəlsəfəsinin yayılması barədə göstəriş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreya kəşfiyyatı məlumat əldə edib. Məlumata görə, o, yaxın adamlarına “KimÇenizm” fəlsəfəsini yaymaq barədə göstəriş verib. İddiala görə, bu məqsədlə Kim Çen In atası Kim İr Sen və babası, ölkənin qurucusu Kim Çen İrin fotolarının yığışdırılmasını tələb edib. Şimali Koreya lideri sələflərinin “kölgəsində” qalmaq istəmədiyi üçün belə əmr verdiyi bildirilir.

Məlumata görə, yaxınları Kim Çen Ina “böyük lider” deyə müraciət edir. Bu vaxta qədər isə “böyük lider” yalnız ölkə qurucusu barədə səsləndirilirdi.

