Əməkdar artist Abbas Bağırov şəxsi həyatı ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni ailə qurmasının 6 ilinin tamam olduğunu vurğulayıb.

Bağırov xanımına hədiyyə etdiyi gül dəstəsinin fotosunu yayımlayaraq "6 il... Səni sevirəm" qısa şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, bu, Bağırovun ikinci nikahıdır. İfaçının bu evlilikdən iki oğul övladı var. Abbasın ilk nikahından isə bir qız övladı var.

Müğənni ikinci dəfə evlənərkən özünə 3 dəfə toy etmişdi.

