"Instagram"dan iki YENİLİK

"Instagram" sosial şəbəkəsi yenilikləri ilə yenidən gündəmdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra istifadəçilər paylaşıma eyni vaxtda yüklənmiş görüntülərdən təkcə bir şəkli və ya videonu silə bilərlər. İndiyə qədər bu mümkün deyildi, ancaq bütün paylaşım silinməli idi.

Bundan başqa, “Rage Shake” (və ya “şiddətli sarsıntı”) xidməti ilə istifadəçilər problem barədə sürətli məlumat verə biləcək. Xəta və ya “bug” ilə qarşılaşan istifadəçi sadəcə işləyən proqramın açıq olduğu halda smartfonunu silkələməlidir. Bu zaman ekranda pəncərə açılacaq və orada şikayəti yazmaq olacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.