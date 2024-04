Hər uşaq kimi o da oynamağı sevib. Amma onun marağı daha çox elektronikaya olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qax rayon sakini Nihad hələ uşaqlıqda balaca batareyalarla işləyən müxtəlif oyuncaqlar hazırlayıb. Nihadın özü ilə bərabər maraqları da böyüyüb. İndi o, peşəkar şəkildə kiçik dron və təyyarə modelləri hazırlayır.

Daha ətraflı "ATV Xəbər"in süjetində:

