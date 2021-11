Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (IOM) məlumatına görə, Liviyadan Aralıq dənizi vasitəsilə Avropaya getmək istəyən miqrant qayığı qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində 75-dən çox qanunsuz miqrant boğularaq ölüb.



Sağ qalan 15 nəfər Liviyanın qərbindəki Zuvara şəhərində gəmiyə mindirilərək xilas olunub.

Son faciə ilə bu il Aralıq dənizində həyatını itirən qanunsuz miqrantların sayı 1 300 nəfəri keçib.

