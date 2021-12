Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, danışıqlarda Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin inkişafı müzakirə edilib.

Həmçinin liderlər Azərbaycan və Ermənistan arasındakı vəziyyət başda olmaqla Suriya, Liviya və Ukraynadakı vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

