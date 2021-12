Gecə oteldə çəkiliş etdi, bir gün sonra DƏHŞƏT YAŞADI - FOTO

İrlandiyanın Qoluey şəhərində yaşayan 33 yaşlı Cayley Bosoff adlı qadının başına gələnlər eşidənləri heyrətə salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Son Dakika" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, sevimli qrupunun konsertinə baxmaq üçün şəhərdən kənara çıxan qadın hoteldə məskunlaşıb. O, konserta hazırlaşma prosesini lenta almaq məqsədi ilə telefonun kamerasını qoşulu vəziyyətdə arxaya qurub. Gənc Bosoff telefonu bir-birinin ardınca şəkillər çəkib. Bu arada qadın hazırlaşmağa davam edib. Lakin konsertə gecikdiyi üçün fotolara baxa bilməyib.

O,bir gün sonra şəkillərə baxıb. Lakin o, gördüklərindən dəhşətə gəlib. Qadın güzgüdə ona baxan bir cüt uşaq gözünün olduğunu iddia edib. O, başına gələnləri sosial media hesabında izləyiciləri ilə paylaşıb. Fotoya qısa zamanda minlərlə şərh yazılıb. / Publika.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.