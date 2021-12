KXDR lideri Kim Çen In yenidən ictimaiyyət qarşısına çıxıb və Koreya Fəhlə Partiyasının (WPK) iclasında iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, KİV Şimali Koreya liderinin xarici görünüşündə daha bir dəyişikliyə diqqət çəkib. O, görünməmiş dərəcədə çəkisini itirib. “Daily Mail” Kim Çenin 2019 və 2020-ci illərdəki fotolarını da paylaşaraq Şimali Koreya liderinin görünüşünü müqayisə edib. 10 ildir hakimiyyət başında olan Kim Çen In ilk dəfədir bu qədər arıq görünüb.

