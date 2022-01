Oteldə canlı yayım açan tanınmış aktrisa rəzil oldu - Dərhal kameranı bağladı / FOTOLAR

Braziliyanın tanınmış aktrisası Karla Diaz canlı yayımda xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki,o, oteldə istirahət edərkən canlı yayım açıb. Lakin aktrisa cinsi münasibət zamanı istifadə edilən tibbi vasitəni masanın üzərindən götürməyi unudub. Bu isə izləyicilərin diqqətindən yayınmayıb. 31 yaşlı aktrisanın fanatlarının xəbərdarlığından sonra aktrisa səhvini anlayıb.

O, canlı yayımı dayandırsa da, görüntülər böyük kütlə tərəfindən izlənilib. Qeyd edək ki, Karla Diaz Braziliyanın sevimli aktrisalarından hesab olunur.

