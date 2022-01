İqor Rıbakov Qazaxıstanda terrorçu kimi saxlanıldı

Yeni il tətili üçün Qazaxıstana gedən rusiyalı milyarder İqor Rıbakov ölkəni tərk edə bilmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.

Bildirilir ki, Rıbakov yanvarın 3-də Qazaxıstana gəlib. Yanvarın 6-da və 8-də Almatıda o, qazax dilində “TOK” kitabının təqdimatını və yerli sahibkarlarla biznes forum keçirməyi planlaşdırırdı. Etirazlara görə onlar ləğv edilib və iş adamının özü, mətbuat xidmətinin dediyinə görə, internetsiz və praktiki olaraq “dünya ilə ünsiyyətsiz” qalıb.

Yanvarın 10-da Rıbakov Rusiyaya qayıtmağa hazırlaşsa da, lakin indiyədək buna nail ola bilməyib. İş adamının hazırda harada olduğunu onun nümayəndəsi dəqiqləşdirməyib. Mətbuat xidmətinin məlumatına görə, o, Almatıdan “təhlükəsiz yerə” çıxmaq və oradan təyyarə ilə uçmaq niyyətindədir.

Rıbakov həmçinin bildirib ki, media Qazaxıstandakı vəziyyəti “çox birtərəfli” göstərir, lakin o, daxildən “bir çox başqa şeylər” görür. Milyarder material topladığını və Qazaxıstandan çıxanda böyük video çəkməyə hazırlaşdığını bildirib.

“Dünən nəzarət-buraxılış məntəqəsində az qala problemlə üzləşdim. Məni terrorçu hesab etdilər. Mən həqiqətən belə görünürəm? Silah gücünə yeridiyim bir video var. Ancaq indiyə qədər onu ata bilmirəm - internet yoxdur. Nə yaxşı ki, hər şey yaxşı bitdi. Bu gün bir saatlıq internetə çıxış verdilər - üç gündə ilk dəfə”, - deyə Rıbakov təəssüratlarını bölüşüb.

