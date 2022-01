Həkimdən XƏBƏRDARLIQ: Uşaqlar da “Omikron”a yoluxa bilər - VİDEO

Klassik korona ilə müqayisədə “Omikron” ştamına yoluxanlarda xəstəliyin ilkin əlamətləri atipik olur. Yüngül boğazağrısı və ya burun axması halı baş verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “İşgüzar səhər” verilişinə açıqlamasında həkim İsmayıl Əfəndiyev deyib. O bildirib ki, bəzi hallarda bu əlamətlər xəstələrdə çaşqınlıq yaradır:

“Onlar fikirləşmirlər ki, bu əlamətlər COVİD-19 xəstəliyinin ilkin əlamətləridir. Atipik simptomlar hiss edilirsə, dərhal COVİD-19 testi verilməlidir. Çünki artıq uşaqlar da “Omikron” ştamına yoluxurlar”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.