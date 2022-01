Şimali Koreya növbəti dəfə ballistik raketi test edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın Sahil Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları məlumat yayıb. Raketin xüsusiyyətləri barədə məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, bu Şimali Koreyanın son 10 gün ərzində 3-cü raket sınağıdır. Raket sınağının ABŞ-ın Şimali Koreyanı yeni sanksiyalarla təhdid etməsindən bir neçə saat sonra baş tutması diqqət çəkib.

