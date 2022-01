Müalicə etmək bəhanəsi ilə otağına çağırdı: Aldadıb yuxu dərmanı verdi... - Təcrübəçi həkimdən iyrənc əməl / FOTO

Türkiyədə Barış Yağcı adlı həkimin iyrənc əməlləri üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yağmur adlı qız səhhətində narahatlıq hiss etdiyi üçün həkimə müraciət edib. Məlumata görə, xəstəxanada təcrübəçi işləyən Barış həkim, qadını müalicə etmək bəhanəsi ilə otağına dəvət edib. O, qadına dərman əvəzinə yuxu gətirici vasitələr və spirtli içki verib. 21 yaşlı qadın yuxuya gedib. O səhər ayılanda üzərində təcavüz izlərinin olduğunu müşahidə edib.

Həkimin yuxuya getməsindən istifadə adın qadın otaqdan qaçaraq, polisə şikayət edib. Araşdırmalar nəticəsində 21 yaşlı qızın şübhələri sübut edilib və həkim nəzarətə götürülüb. Onun başqa xəstələrə qarşı da oxşar əməllər törətdiyi güman edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.