Dəhşətli ssenari: Torpaqdan tapılan ilbizlər araşdırıldı - "Kütləvi yox olma mərhələsindəyik"

Havay univeristetinin elm adamları Avstraliya adaları və Fransa Polineziyasında tapılan ilbizləri araşdırarkən qorxulu proqnoz veriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, elm adamları qara ilbizlərin kütləvi yox olma mərhələsində olduğunu ifadə ediblər. Elm adamları hesab edir ki, bu həm də dünya üçün bir həyəcan siqnalıdır. Çünki, kütləvi məhv olmalar dünyanın da 6-cı yox olma mərhələsinə qədəm qoyduğunu göstərir. Onlar bildiriblər ki, buna qarşı təcili addımlar atılmasa yox olma prosesini dayandırmaq olmaz.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl amerikalı İlon Mask insanların mümkün kütləvi yox olma mərhələsindən sağ çıxmayacağını bildirmişdi. İlon Mask bildirib ki, tək çıxış yolu başqa planetlərə köçməkdir.

