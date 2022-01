Peyvənd barədə İNANILMAZ QƏRAR: Fevralın 1-dən etibarən... - Hamıya aid ediləcək

Avstriyada koronavirusa qarşı peyvənd məcburi hala gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə parlamentdə qərar qəbul edilib. Qərarın lehinə 137, əleyhinə 33 deputat səs verib. Bununla da, fevral ayının 1-dən etibarən ölkədə 18 yaşı tamam olan hamı məcburi olaraq peyvənd olunmalıdır. Martın 15-nə qədər vətəndaşlara cəza tətbiq edilməyəcək. Bu müddət ərzində təbliğat işləri aparılacaq. Martın 15-dən etibarən peyvənd olunmayanlar 3600 avro cəzalandırılacaq.

Qeyd edək ki, Avstriya peyvəndi məcburi edən ilk Avropa Birliyi ölkəsi olub.

