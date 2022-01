Gənc oğlanla evlənən 61 yaşlı qadından ŞOK SÖZLƏR: Yaşlı deyiləm, ana olmaq istəyirəm - FOTOLAR

Ötən il evlənərək dünya mediasının diqqətini cəlb edən 61 yaşlı Çerli Makgreqor ilə 25 yaşlı Quran Makkeyn yenidən diqqətləri üzərlərinə çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 61 yaşlı qadın ana olmaq istədiyini ifadə edib. Sosial mediada yayımladığı rəqs videoları ilə daha da məşhurlaşan cütlük daşıyıcı ana vasitəsilə valideyn olmaq istəyir. Çünki, həkimlər yaşına görə, qadına hamilə olmağı tövsiyə etmir.

Qeyd edək ki, cütlük ABŞ-da yaşayır. 61 yaşlı qadının 17 nəvəsi var. 25 yaşlı oğlan restoranda işləyərkən qadınla tanış olub. Ətrafdakı insanların etirazına baxmayaraq onlar ailə qurublar. Qadın özünü yaşlı hiss etmədiyini, əylənməyi sevdiyini ifadə edib.

