ABŞ-dan sursatın ilk partiyası Ukraynaya gəlib

ABŞ-ın Kiyevdəki səfirliyi hərbi yardım çərçivəsində ilk silah partiyasının gəldiyini elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sursatın ilk partiyası ABŞ-ın hərbi yardımı çərçivəsində Ukraynaya gəlib. Bu barədə ABŞ-ın Kiyevdəki səfirliyi öz "Twitter" səhifəsində məlumat yayıb. Ölkənin döyüş sursatı da daxil olmaqla, təxminən 200 min lirə (90 min kiloqramdan çox) öldürücü silah aldığı məlumdur.

“2014-cü ildən Ukraynaya ayrılan 2,7 milyard dollardan çox yardım ABŞ-ın artan Rusiya təcavüzü fonunda Ukraynanın müdafiəsini gücləndirmək öhdəliyini nümayiş etdirir”, - deyə agentliyin bəyanatında bildirilir.

Qeyd edək ki, Yanvarın 11-də CNN ABŞ administrasiyasındakı dörd mənbəyə istinadən xəbər verdi ki, Birləşmiş Ştatlar ötən ilin dekabr ayının sonunda Ukraynaya ümumi məbləği 200 milyon dollar olan əlavə hərbi yardımın ayrılmasını gizli şəkildə təsdiqləyib. Yardım paketinə konkret nələrin daxil olduğu açıqlanmayıb. Bununla belə, KİV-in məlumatına görə, Vaşinqton Kiyevi atıcı silahlar, döyüş sursatı, tibbi avadanlıq və radar müşahidə avadanlığı ilə təmin etmək niyyətindədir.

