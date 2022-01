Türkiyədə İstanbulun Şimali Mərmərə avtomagistralında sərnişin avtobusu 30 metrlik dərəyə yuvarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə, üç nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb.

Hadisə yerinə çox sayda xilasedici və təcili tibbi yardım xidməti cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

