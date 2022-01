Amerikalı diplomatlar könüllü formada Ukraynanı tərk edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Dövlət Departamenti bu barədə diplomatlara icazə verib. Məlumata görə, Dövlət Departamenti ABŞ-ın Kiyev səfirliyində işləyən diplomatların ailə üzvlərinin səfirliyi tərk etməsi barədə göstəriş verib. Bildirilir ki, bu tədbirlər Rusiyanın Ukraynaya mümkün hücumu ilə bağlıdır

Tədbirlərə baxmayaraq, ABŞ-ın Kiyevdəki səfirliyi fəaliyyətini normal qaydada davam etdirəcək.

