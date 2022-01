İstanbulda aramsız qar ciddi fəsadlara yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qar səbəbilə yollar bağlanıb. Minlərlə sürücü yollarda qalıb. İstanbulun nəqliyyat vasitələri ilə daha çox yüklənməməsi üçün şəhərə girişlər bağlanıb. İnsanlar ünvanlarına piyada getmək məcburiyyətində qalıb. İstanbul hava limanında reyslər təxirə salınıb.

Bir çox dövlət idarələrində və məktəblərdə işlər dayandırılıb.

