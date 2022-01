Türkiyənin Antalya şəhərində 29 illik fasilədən sonra ilk qar yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli vaxtla 03:00-dan etibarən şəhərdə qar yağmağa başlayıb. Antalyada son dəfə qar yağışı 1993-cü ilin yanvar ayında müşahidə olunub.

Xatırladaq ki, hazırda İstanbulda güclü qar həyatı iflic edib. Hətta, özəl avtomobillərin də hərəkəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

