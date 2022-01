Gürcüstanda koronavirusa yoluxma hallarının 90 %-i “Omikron”un payına düşür

Gürcüstanda hazırda COVID-19-a yoluxma hallarının 90 %-i “Omikron” ştamının payına düşür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xəstəliklərə Nəzarət və İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzinin rəhbəri Amiran Qamkrelidze bildirib.

Onun sözlərinə görə, ölkədə yeni ştama 1 600 yoluxma faktı qeydə alınıb, yoluxanların yalnız 16-sı xəstəxanaya yerləşdirilib.

A.Qamkrelidze deyib ki, yaxın iki həftə ərzində “Omikron”a yoluxma halları daha da artacaq.

Qeyd edək ki, qonşu ölkədə “Omikron”a ilk yoluxma halı ötən il dekabrın 20-də təsdiqlənib.

