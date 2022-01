Xəbər verdiyimiz kimi, güclü qar yağışı səbəbindən İstanbul hava limanında bütün uçuşlar ertələnib.

Metbuat.az bildirir ki, “Türk Hava Yolları”nın mətbuat katibi Yəhya Üstün sosial media hesabı üzərindən İstanbul aeroportunda reyslərin bərpa olunacağı vaxtı elan edib.

Yəhya Üstün qeyd edib ki, hava şəraiti səbəbindən THY-nin İstanbul hava limanından edilən uçuş əməliyyatları yanvarın 26-sı saat 00:00-dək təxirə salınıb.



