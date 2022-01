Siqaret barədə DƏHŞƏTLİ REALLIQ üzə çıxdı: 4 nəsilə yayılır

Böyük Britaniyada siqaretlə bağlı aparılan araşdırma dəhşətli nəticələr üzə çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bristol universitetinin elm adamlarının araşdırmasına görə, siqaret onu çəkən insanların övladlarında və hətta nəvələrində də fəsadlar əmələ gətirir. 22 ildir aparılan araşdırmalarının nəticələrinə görə, siqaret çəkən insanların övladları və sonrakı nəsillərininin üzvləri artıq çəkidən əziyyət çəkə bilir. Əgər uşağın ana tərəfi siqaretə meyillidirsə bu fəsadlar daha ağır şəkildə ola bilir.

Fəsadlar özünün 4 nəsil sonra da biruzə verə bilir.

