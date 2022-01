Dünyaca məşhur sənətçi intihar etdi - FOTOLAR

ABŞ-ın dünyaca məşhur aktyoru, səs rejissoru Peter Robbins intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fox 5 televiziyası məlumat yayıb. Onun hansı şəraitdə öldüyü barədə açıqlama verilməyib. O, illərdir psixoloji problemləri ilə mübarizə aparırdı. Qeyd edək ki, Peter 1960-cı ildə hələ 9 yaşında olarkən "Peanuts” uşaq filmindəki Çarli Braun xarakterini səsləndirən ilk şəxs olub. Böyük nüfuz qazanan sənətçi ardınca digər filmlərə dəvət alıb. İllər sonra isə o bir sıra filmlərdə rol alıb. Peter radio aparıcısı kimi də tanınıb.

O, “Sonny”, “Cher” və Good Times” filmlərində yaratdığı obrazlarla tamaşaçıların qarşısına çıxıb.

