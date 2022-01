Rusiya donanması Qara dənizdə təlimlərə başlayıb.

Metbaut.az xəbər verir ki, təlimlər böyük ərazini əhatə edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, təlimlərin əsas məqsədi okeanlarda ölkənin milli maraqlarını qorumaq, dəniz və okean istiqamətlərindən gələn hərbi təhdidlərə qarşı hazırlıqlı olmaqdır.

Təlimlərdə 140 hərbi gəmi, 60-dan çox uçuş aparatı, minə yaxın hərbçi və digər qüvvələr iştirak edir.

