Sosial mediada paylaşılan görüntülər böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə öldüyü iddia edilən şəxsin uzandığı yerdən qalxaraq, yeriməyə başladığı əks olunub. Üzərindəki ağ örtüyü qaldıran şəxsin çətinliklə hərəkət etdiyi müşahidə edilib. Hadisənin Rusiyada baş verdiyi bildirilir. Görüntülərin hansı məkanda çəkildiyi məlum deyil. Bəzi istifadəçilər görüntülərin əvvəlcədən hazırlanmış səhnə olduğunu iddia etsə də, buna dair dəqiqləşdirilmiş məlumat yoxdur.

