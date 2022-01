Azərbaycanda ən yox qadınlar virusa yoluxub

Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların cinsə görə bölgüsü açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yoluxanlar arasında qadınlar üstünlük təşkil edir. Belə ki, COVID-19-a yoluxanların 51 faiz qadın, 49 faiz isə kişilərdir.

Bundan başqa, Azərbaycanda 0-9 yaş arası yoluxma 3 faiz, 10-19 yaş arası 9 faiz, 20-29 yaş arası 15 faiz, 30-39 yaş arası 22 faiz, 40-49 yaş arası 15 faiz, 50-59 yaş arası 16 faiz, 60-69 yaş arası 14 faiz, 70-79 yaş arası 5 faiz, 80 yaşdan yuxarı şəxslər arasında yoluxma göstəricisi isə 2 faizdir.



